القدر ينقذ 3 أشخاص من الموت فى حادث سير بكفرالشيخ

وقع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل، مساء الإثنين في مركز سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ.

وأقر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفرالشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بتوك توك بسيدي غازي، أدى لإصابة 3 أشخاص، جرى نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي.

تبين من تقرير المستشفى إصابة كل من تحية رضا السيد، 30 سنة، بكدمات وجروح وعماد عبدالوهاب السيد، 35 سنة بكدمات وجروح،وعبدالله أحمد عبدالوهاب، 14سنة، بكدمات وجروح، ويتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بمستشفى سيدي غازي المركزي.