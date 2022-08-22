الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

القدر ينقذ 3 أشخاص من الموت فى حادث سير بكفرالشيخ

حادث مروري
حادث مروري
ads

وقع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل، مساء الإثنين في مركز سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ.

وأقر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفرالشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بتوك توك بسيدي غازي، أدى لإصابة 3 أشخاص، جرى نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي.

تبين من تقرير المستشفى إصابة كل من تحية رضا السيد، 30 سنة، بكدمات وجروح وعماد عبدالوهاب السيد، 35 سنة بكدمات وجروح،وعبدالله أحمد عبدالوهاب، 14سنة، بكدمات وجروح، ويتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بمستشفى سيدي غازي المركزي.

إصابات متفرقة إدارة الازمات إصابة 3 أشخاص الإسعافات اللازمة تصادم توكتوك بوقوع حادث سيارة ربع نق غرفة العمليات وإدارة الأزمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

الرئيس السيسى والقادة العرب يتفقدون مدينة العلمين الجديدة «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى