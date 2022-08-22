تجديد حبس مدير كيان تعليمى وهمى يزور الشهادات الرسمية

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين، ومنحهم شهادات علمية مزورة بالنصب، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك المتهم مع آخرين فى منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية.

وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.



وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.