الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل عمه لسرقته في الشرقية للمفتى

المتهم
المتهم
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إحالة المتهم بقتل عمه داخل مسكنه وسرقته لفضيلة مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت جلسة الدور الأول من شهر سبتمبر للنطق بالحكم، وأجلت المحكمة الحكم على المتهمة الثانية، والدة المتهم، لذات الجلسة لاشتراكها معه بإخفاء المسروقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 7494 لشهر يونيو من عام 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بالعثور على " أحمد. ع "39 عاما،عامل بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات متعددة داخل مسكنه بمنطقة حى السوق بندر بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة بلبيس لموقع الجريمة لإجراء الفحص والتحريات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بلبيس.

أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.

وتبين من تحريات الرائد هشام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة بلبيس، قيام" أحمد م " 23 عاما عامل ابن شقيق المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات سابقة بشأن الميراث ينن المجنى عليه والمتهم، ويوم الحادث توجه المتهم لمنزل عمه وقام بتسديد عدة طعنات بالبطن والصدر لعمه، وسرق منه مبلغ مالى وهاتفه المحمول و بطاقته البنكية ولاذا بالفرار،

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