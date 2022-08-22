غرق مدرس فى مياه الرياح التوفيقى بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم، من انتشال جثة لشخص لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي، في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص بمياه الرياح التوفيقي بدائرة المركز.



على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، والتي انتقلت لمكان الواقعة على الفور، وجرى انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لـ"ه ع م"، 47 سنة، مدرس بإحدى مدارس القناطر الخيرية، وجار سؤال أهليته وأسرته للتوصل لسبب وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.