الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

غرق مدرس فى مياه الرياح التوفيقى بالقناطر الخيرية

غرق
غرق
ads

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم، من انتشال جثة لشخص لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي، في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص بمياه الرياح التوفيقي بدائرة المركز.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، والتي انتقلت لمكان الواقعة على الفور، وجرى انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لـ"ه ع م"، 47 سنة، مدرس بإحدى مدارس القناطر الخيرية، وجار سؤال أهليته وأسرته للتوصل لسبب وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

مياه الرياح التوفيقي مدرس القناطر الخيرية غرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

مصدر أمنى يكشف حقيقة نشوب حريق بكنيسة «العماروة» بالإسكندرية

مراسم استقبال الرئيس السيسى لملكى الأردن والبحرين ورئيس وزراء العراق «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى