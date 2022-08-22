الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

العثور على فطر مشع فى ألمانيا بعد عقود من كارثة تشيرنوبل

كارثة تشيرنوبل
كارثة تشيرنوبل
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أظهرت دراسة حديثة أنه لا يزال هناك فطر بري في جنوب ألمانيا ملوث بالسيزيوم المشع بعد عقود من كارثة تشيرنوبل النووية.
وأظهرت نتائج أحدث دراسة أجراها المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع، ونُشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن الفطر ملوث بنظائر "السيزيوم 137"، والتي تسربت من حادث مفاعل تشيرنوبل في أبريل 1986.

ويقول باحثو السرطان إن "السيزيوم 137" يمكن أن يتراكم في أنسجة العظام ويُتلف المادة الوراثية، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بسرطان العظام وسرطان الدم.

وفي كل عام يفحص المكتب عيش الغراب البري الصالح للأكل في ثمانية مواقع في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا بحثًا عن تعرضها للنظائر المشعة، وتتركز أماكن الفحص في الغابة البافارية الجبلية وغابة ميتنفالد على الحدود مع النمسا ومستنقعات الدانوب بجنوب غرب إنجولشتات.
وتم رصد أكثر من 4 آلاف بيكريل من "السيزيوم 137" لكل كيلوجرام من الفطر في بعض الأماكن، والحد الأقصى المسموح بتداوله في السوق هو 600 بيكريل.

ومع ذلك، فإن المخاطر الصحية ضئيلة، حيث يكون التعرض للإشعاع منخفضا نسبيا عند استهلاك الفطر البري بكميات طبيعية.
ورغم ذلك نصحت رئيسة المكتب، إنجه باوليني، جامعي الفطر في بافاريا بتناوله باعتدال "لتجنب التعرض للإشعاع".

دراسة حديثة جنوب ألمانيا تشيرنوبل النووية كارثة تشيرنوبل مفاعل تشيرنوبل

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