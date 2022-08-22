الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
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تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل اختبار الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

 

واستعرض مدير الكلية الحربية الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية، لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 

وتفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دورة العمل داخل مكتب التنسيق، ولجان القومسيون الطبي وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة، من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 

وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، مشيراً إلى أن كل شخص سيتم قبوله في الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناء على إمكانياته وقدراته، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة، وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة.

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 

وفي ختام الجولة التفقدية، قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما ناقش عددا من الطلبة في عدد من الموضوعات، مشيداً بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي للطلبة، وموجهاً الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة.. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 

 

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 
لفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة اختبار الطلبة الكلية الحربية الأكاديمية والكليات العسكرية القوات المسلحة اختبارات الكليات العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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