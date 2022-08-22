موعد شهر رمضان 2023 - 1444 هجريًا وكيف يتم تحديده

يهتم المسلمون بالبحث عن موعد شهر رمضان 2023، فهو من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون سنويًا لما له من طقوس خاصة تدخل البهجة على البيوت المصرية، كما أنه شهر العبادة الذي يتقرب فيه العباد إلى الله من خلال الصوم وصلاة التراويح التي تقام يوميًا في المساجد الكبرى بعد صلاة العشاء في رمضان.

موعد شهر رمضان 2023

ومع انتهاء السنة الهجرية وبداية سنة جديدة بدأ بحث المسلمين عن موعد شهر رمضان 2023 ، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، ويعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن موعد شهر رمضان 2023 .

كيف يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023؟

يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023– 1444 هجريًا، وحسب الحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان 2023 في 23 مارس 2023، ويستمر حتى 20 إبريل 2023، لكن أحيانًا تختلف الحسابات الفلكية عن الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، حيث تخرج فرق من دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان في 29 من شهر شعبان كل عام لمشاهدة ولادة هلال شهر رمضان من عدمه ، فإذا كانت ولادة الهلال الجديد يتم إعلان نهاية شهر شعبان عند 29 يوم، وبداية شهر رمضان، وإذا تعذرت رؤية الهلال الجديد يكون شهر شعبان 30 يوم ويبدأ رمضان بعد اليوم الـ30 من شهر شعبان .

شهر رمضان هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذا مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين، ففيه بدأ نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من شهر رمضان ، ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة في فترة نزول الوحي، حيث كان النبي محمد في غار حراء عندما جاء إليه المَلَك جبريل ليقرأ عليه أول آيات نزلت في القرآن الكريم وهي سورة القلم.