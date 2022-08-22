الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج «على خلاف الحقيقة»، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضحايا عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج «على خلاف الحقيقة».

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من بينهم المبلغين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية «على خلاف الحقيقة»، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقى القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة الإسكندرية حبس النصب راغبي السفر

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