تجديد حبس شخص متهم بترويج «الحشيش» فى القطامية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة القطامية، تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.