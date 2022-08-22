الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس ربة منزل وآخرين لاتهامهم بقتل مسن فى التجمع الخامس

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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جدد قاضي المعارضات، حبس ربة منزل وآخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل مسن في منطقة التجمع الخامس.

وكلفت جهات التحقيق، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الجريمة، والوقوف علي كيفية دخول وخروج المتهمين إلى الشقة محل سكن المجني عليه.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن العثور على جثة مواطن بمسكنه بالتجمع الخامس، حيث تبين أن سيدتين ورجلين وراء التورط في الواقعة تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقرت إحدى المتهمتين بأنها نظراً لسابقة عملها طرف لدى المجنى عليه، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقى المتهمين، واستولوا على مبلغ مالى- جهاز أى باد- 4 هواتف محمولة- حافظات نقود- طبنجة صوت، ولاذوا بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، جهاز أي باد، 3 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، طبنجة صوت بمسكنهم.

وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظة النقود بإلقائها بالطريق العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان لهما معلومات جنائية، وسيدتان، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج تم استهدافهم وضبطهم.

قاضي المعارضات قتل مسن التجمع الخامس المباحث الجنائية بالقاهرة

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وائل لطفي

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