مصرع 3 مواطنين فى انقلاب سيارة بترعة بإيتاى البارود

شهد مركز إيتاي البارود بالبحيرة، حادث انقلاب سيارة في إحدى الترع، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز ايتاى البارود، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى داخل إحدى الترع المجاورة لطريق إيتاى البارود - كوم حمادة.

أسفر الحادث عن مصرع "ح ا.ا"51 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة إيتاى البارود وزوجته ص.ح ك، 48 سنة ونجل عمه "ب.ا.ا 50 سنة" وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثث ضحايا الحادث، ونقلهم إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.