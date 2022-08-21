الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

الآن رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية

رابط تقديم الجامعات
رابط تقديم الجامعات الخاصة
ads

يبدأ طلاب الثانوية العامة الراغبين في تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية في تسجيل رغباتهم بعد أن حددت وزارة التعليم العالي موعد تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع تقديم المرحلة الثانية للثانوية العامة للجامعات الحكومية، وبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وتعرض الدستور مع ازدياد بحث الطلاب عن رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 تفاصيل الالتحاق بـ الجامعات الخاصة، ورابط تقديم الجامعات الأهلية.

 

رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 في مصر

  • تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.
  • التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.
  • تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.
  • يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.
  • في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.
  • يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى.
  • تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يومياً.

 

txt

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

txt

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 والكليات المتاحة

رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022

 

أولًا يقوم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

ثانيًا ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول والضغط على رابط التسجيل بـ الجامعات الأهلية.

ثالثًا يقوم الطالب سواء الحاصل على الثانوية العامة أو دبلوم فني بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

رابعًا يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

خامسًا ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

سادسًا النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

سابعًا يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

اقرأ أيضًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى 2022.. وموعد انطلاق العام الدراسى الجديد

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثانى بنسبة نجاح 80.31%

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022 وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-8-2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

لواء. محسن الفحام

أمانة المسئولية

لواء.حمدى البطران

الدكتور فضل

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟