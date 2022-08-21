الآن رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية

يبدأ طلاب الثانوية العامة الراغبين في تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية في تسجيل رغباتهم بعد أن حددت وزارة التعليم العالي موعد تقديم الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع تقديم المرحلة الثانية للثانوية العامة للجامعات الحكومية، وبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وتعرض الدستور مع ازدياد بحث الطلاب عن رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 تفاصيل الالتحاق بـ الجامعات الخاصة، ورابط تقديم الجامعات الأهلية.

رابط تقديم الجامعات الخاصة 2022 في مصر

تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.

يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.

في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.

يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى.

تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يومياً.

رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022

أولًا يقوم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

ثانيًا ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول والضغط على رابط التسجيل بـ الجامعات الأهلية.

ثالثًا يقوم الطالب سواء الحاصل على الثانوية العامة أو دبلوم فني بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

رابعًا يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

خامسًا ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

سادسًا النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

سابعًا يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.