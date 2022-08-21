الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس 24 «ديلر» يروجون المخدرات فى القليوبية

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 24 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 8 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و"650 جراما من مخدر الهيروين، و515 جراما من مخدر الحشيش، و45 جراما من مخدر الأيس، و170 جراما من مخدر البانجو، و50 جراما من مخدر الشادو، و25 جراما من مخدر البودر، و525 قرصا مخدرا".

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

مديرية أمن القليوبية حملة أمنية الاتجار

رئيس التحرير

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