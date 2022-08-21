الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع وإصابة شخصين نقبا عن الآثار بالمنيا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
ads

لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر مشاركتهما في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول كلا من: «ب.ا» 39 عامًا، مقيم بمركز مغاغة إلى مستشفى العدوة المركزي جثة هامدة، و«م.ع»، 38 عامًا، مقيم بالقاهرة مصاب بكسور بالعمود الفقري والحوض.

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وفاة الأول وإصابة الثاني نتيجة انهيار أعمال حفر عليهما أثناء تواجدهما داخل منزل ريفي بإحدى قرى مركز العدوة بالمتاخمة للظهير الصحراوي الغربي، للتنقيب عن آثار.

وانتقل فريق من رجال الأمن إلى موقع الحادث حيث تم فرض كرودن أمني ووضع الحفرة والمنزل وأدوات الحفر تحت التحفظ لحين استكمال باقي التحقيقات والتحريات اللازمة، ومعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

غرفة عمليات النجدة مركز شرطة العدوة تنقيب عن الآثار محافظة المنيا منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-8-2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟