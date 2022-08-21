مصرع وإصابة شخصين نقبا عن الآثار بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر مشاركتهما في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول كلا من: «ب.ا» 39 عامًا، مقيم بمركز مغاغة إلى مستشفى العدوة المركزي جثة هامدة، و«م.ع»، 38 عامًا، مقيم بالقاهرة مصاب بكسور بالعمود الفقري والحوض.

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وفاة الأول وإصابة الثاني نتيجة انهيار أعمال حفر عليهما أثناء تواجدهما داخل منزل ريفي بإحدى قرى مركز العدوة بالمتاخمة للظهير الصحراوي الغربي، للتنقيب عن آثار.

وانتقل فريق من رجال الأمن إلى موقع الحادث حيث تم فرض كرودن أمني ووضع الحفرة والمنزل وأدوات الحفر تحت التحفظ لحين استكمال باقي التحقيقات والتحريات اللازمة، ومعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.