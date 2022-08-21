الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة طفل بطلق نارى فى حفل زفاف بالفيوم

طلق ناري
طلق ناري
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أصيب طفل بطلق ناري في البطن، اليوم، إثر تواجده بحفل زفاف في قرية الوابور بمركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة طفل بشظايا طلقات خرطوش في البطن، خلال حضوره حفل زفاف لدى أقاربه في قرية الوابور بنطاق المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ.

وتبينّ أنّ الطفل كان يرقص رفقة الأطفال في حفل زفاف بقرية الوابور، وأثناء إطلاق النيران للاحتفال أصيب الطفل وتم نقل الطفل لمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

محافظة الفيوم الوابور حفل زفاف طلق ناري طفل

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