الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

13 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص فى الطريق الزراعى بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أدى إلى إصابة 13 شخصًا بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة. 

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 13 شخصًا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفرالدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفرالدوارلإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص كدمات متفرقة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة

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