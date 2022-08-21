الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل سرقت سيدة بالشرقية

المشدد
المشدد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتها بالشروع في سرقة سيدة داخل مسكنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، "م. خ" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس؛ لقيامها بالشروع في سرقة منقولات المجني عليها "ليلى. م. ع" أثناء تواجد المجني عليها أن دلفت داخل مسكنها وأشهرت في وجهها سلاحا أبيض سكين ووضعته على عنقها وأحكمت قبضتها على رقبتها لبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها شارعًا في سرقتها لكن المجني عليها تمكنت من مقاومتها والإمساك بها.

تم التحفظ عليها وإخطار الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمت إحالتها من قبل النيابة لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد ربة منزل معاقبة سرقة

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