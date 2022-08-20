السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مباحث الإسكندرية تبحث عن لغز مصرع مهندس

الامن
الامن
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تكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات مصرع مهندس في ظروف غامضة داخل شقته بمنطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية.

كان اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من نائبه اللواء صبري عزب حكمدار الإسكندرية، وتبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث الوزارة واللواء بهاء زهير مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة المعمورة الشاطئ.

قامت شرطة النجدة بقيادة اللواء سامح حفينة رئيس شرطة النجدة بكسر باب الشقة وعثر على جثة خالد وليد ياسين 37 سنة في حالة تعفن بصالة الشقة، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

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