السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق القاهرة السويس الصحراوى

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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أصيب 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بها عمال أعلى طريق مصر السويس الصحراوي بنطاق محافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس بعد كارته هليوبوليس بـ5 ك اتجاه السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 9 منهم على الأقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بدر الجامعي لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.

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