خنقها بإيشارب.. الحكم على عاطل بتهمة قتل ربة منزل فى الخانكة

تصدر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، الحكم على عاطل، لاتهامه بقتل ربة منزل باستخدام "غطاء الرأس الخاص بالمجني عليها (إيشارب) وسكين وسلك كهرباء، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1173 لسنة 2022 جنايات قسم الخانكة، والمقيدة برقم 614 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "زكريا ن ي م"، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخانكة، قتل المجنى عليها "سهي خ ر"، 42 سنة، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها سالفة الذكر، معدا لذلك أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، غطاء رأس حريمي "إيشارب" خاص بالمجنى عليها، متعديا عليها به بأن طوق به عنقها مستغلا ضعف قوتها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم رأى أن تلك الأداة آنفة البيان لم تحقق هدفه من التعدى على المجنى عليها فاستعان بأداة أخرى وهي "سلك كهربائي" وجثم تارة أخرى على المجنى عليها مستخدماً تلك الأداة بأن طوق بها عنقها تارة أخرى مستعينا بساقه واضعاً إياها خلف رأس المجنى عليها، إلا أنه لم يتمكن أيضاً بذلك من إزهاق روحها فأسرع مهرولا نحو موضع إعداد الطعام بالمسكن واستل منه سلاحا أبيض "سكين لإعداد الطعام" وسدد للمجنى عليها سالفة الذكر طعنة بمنطقة الرقبة ناحراً إياها أسفل منطقة الذقن وأخرى بالجانب الأيمن من الرقبة، محدثاً ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض وأداة (سكين ، غطاء رأس حريمي ، سلك كهربائي)، دون مسوغ من القانون او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال والفحص بالشقة محل البلاغ تلاحظ أنها شقة بالدور الرابع وباب الشقة مفتوح وبدخول الشقة وبالفحص تبين وجود جثة هامدة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وملقاة على ظهرها وبفحص الجثة تلاحظ وجود جرح قطعي بالرقبة أسفل الذقن وملفوف على رقبتها سلك دش أسود اللون ويوجد كدمات بالوجه ودماء علي الوجه وبفحص محتويات الشقة تبين أنها جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ربة منزل.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى "سهى خ ر"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة أرض عزيز دائرة القسم وما أسفرت عنه التحريات من أن وراء ارتكاب الواقعه المدعو "زكريا ن م"، 39 سنة، عاطل، وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة، والذي أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق ، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.