السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إصابة 6 فى انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، وجري نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل: محمد زين محمد، 56 سنة، مقيم بالدقهلية، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عبدالخالق عبدالمنصب، 27 سنة، مقيم دمنهور، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن، نادر يحيى إبراهيم، 45 سنة، مقيم أبوالمطامير، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، أبوزيد فرج الأنصاري، 42 سنة، مقيم دمنهور، مصابًا بكدمات متفرقة من الجسم، محمد شحاتة محمد، 46 سنة، مقيم دمنهور، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم شحاتة محمد، 40 سنة، مقيم دمنهور، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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