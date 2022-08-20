جنايات الجيزة: استكمال جلسات محاكمة المتهم في قضية عقار فيصل المحترق

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم في قضية عقار فيصل المحترق.

كانت قد أحالت جهات التحقيق، المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه.

تم ضبط المتهم مالك العقار، واستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة، بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

أعترف المتهم - مالك عقار فيصل المحترق بالتحقيقات، بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرض زراعية خارجة عن الحيز العمراني في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية، مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن؛ زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

كشفت التحقيقات أن المتهم لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن، رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية مُعجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رُفض طلبه، فتظلم منه ولم يُبت في التظلم حتى تاريخه.