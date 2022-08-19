الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

اصطدام طائرتين أمريكيتين فوق مطار بـ«كاليفورنيا».. وسقوط ضحايا

اصطدام طائرتين أمريكيتين
اصطدام طائرتين أمريكيتين
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اصطدمت طائرتان أمريكيتان، فوق مطار مدينة «واتسونفيل» المحلي بولاية كاليفورنيا، الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن وقوع قتلى جراء الحادث.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية في المدينة إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرًا، حسب التوقيت المحلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.

 

وأضافت المتحدثة الامريكية، أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة وصلت إلى مطار «واتسونفيل»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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