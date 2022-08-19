أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 19-8-2022
تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على السوق المصرفي، بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب عبد الله قائمًا بأعمال محافظ للبنك المركزي بعد ساعات من استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض وفقًا لقرارات لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها أمس الخميس.
وتوقع بعض الخبراء المصرفيين استمرار تباين أسعار العملات سواء الأجنبية أو العربية أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري مع تراجع قيمة الجنيه.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-8-2022:
أسعار العملات الأجنبية اليوم
|العملة
|بيع (بنكنوت )
|شراء (بنكنوت )
|بيع (تحويل )
|شراء (تحويل )
|دولار أمريكي
|19.1500
|19.1800
|19.1500
|19.1800
|جنيه استرليني
|22.9723
|23.1388
|22.9723
|23.1388
|يورو
|19.4373
|19.5483
|19.4373
|19.5483
|فرنك سويسري
|20.0755
|20.1937
|20.0755
|20.1937
|ين ياباني
|0.1414
|0.1423
|0.1414
|0.1423
|البات التايلندي
|0.0000
|0.0000
|0.5369
|0.5414
|دولار استرالي
|12.6868
|13.3301
|0.0000
|0.0000
|كرونا دنماركي
|2.5135
|2.6284
|2.6131
|2.6284
|كرونا سويدي
|1.7638
|1.8489
|1.8335
|1.8489
|كرونا نرويجي
|1.8873
|1.9780
|1.9613
|1.9780
|دولار كندي
|14.7922
|14.8590
|14.7922
|14.8590
|دينار كويتي
|60.7937
|62.4919
|62.3819
|62.4919
|ريال عماني
|48.3586
|49.8195
|0.0000
|0.0000
|دينار بحريني
|49.3557
|50.8753
|0.0000
|0.0000
|ريال سعودي
|5.0992
|5.1083
|5.0992
|5.1083
|درهم إماراتي
|5.2130
|5.2223
|5.2130
|5.2223
سعر اليورو اليوم في البنوك
- سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.4172 جنيه للشراء، و19.5267 جنيه للبيع.
- سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي: نحو 19.3808 جنيه للشراء و19.5279 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر: نحو 19.3808 جنيه للشراء، 19.5279 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 19.554 جنيه.
- سجل المصرف العربي الدولي أفضل أسعار شراء لليورو بسعر 19.3605 جنيه.
- وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 19.4011 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس – أسعارالعملات الأجنبية : 19.3605 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.
- بلغ سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي: 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو اليوم 19.39 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.
- حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.