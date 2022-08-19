الجمعة 19 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 19-8-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ads

تباينت  أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على السوق المصرفي، بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب عبد الله قائمًا بأعمال محافظ للبنك المركزي بعد ساعات من استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض وفقًا لقرارات لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها أمس الخميس.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيين استمرار تباين أسعار العملات سواء الأجنبية أو العربية أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري مع تراجع قيمة الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-8-2022:

 أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة بيع (بنكنوت )شراء (بنكنوت )بيع (تحويل )شراء (تحويل )
دولار أمريكي19.150019.180019.150019.1800
جنيه استرليني22.972323.138822.972323.1388
يورو19.437319.548319.437319.5483
فرنك سويسري20.075520.193720.075520.1937
ين ياباني0.14140.14230.14140.1423
البات التايلندي0.00000.00000.53690.5414
دولار استرالي12.686813.33010.00000.0000
كرونا دنماركي2.51352.62842.61312.6284
كرونا سويدي1.76381.84891.83351.8489
كرونا نرويجي1.88731.97801.96131.9780
دولار كندي14.792214.859014.792214.8590
دينار كويتي60.793762.491962.381962.4919
ريال عماني48.358649.81950.00000.0000
دينار بحريني49.355750.87530.00000.0000
ريال سعودي5.09925.10835.09925.1083
درهم إماراتي5.21305.22235.21305.2223

سعر اليورو اليوم في البنوك 

  • سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.4172 جنيه للشراء، و19.5267 جنيه للبيع.
  • سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي:  نحو 19.3808 جنيه للشراء و19.5279 جنيه للبيع.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 18-8-2022

  • سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر:  نحو 19.3808 جنيه للشراء، 19.5279 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو اليوم  في البنك المصري الخليجي 19.554 جنيه.
  • سجل المصرف العربي الدولي أفضل أسعار شراء لليورو بسعر 19.3605 جنيه.
  • وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 19.4011 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس – أسعارالعملات الأجنبية :  19.3605 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي:  19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو اليوم 19.39 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.
  • حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

قائمة أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس بالكيلو

الغرف التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الشعير الشهر المقبل

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية اليوم سعر اليورو البنك المركزي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

حفل علي الحجار بالقلعة

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا