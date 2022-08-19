أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 19-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على السوق المصرفي، بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب عبد الله قائمًا بأعمال محافظ للبنك المركزي بعد ساعات من استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض وفقًا لقرارات لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها أمس الخميس.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيين استمرار تباين أسعار العملات سواء الأجنبية أو العربية أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري مع تراجع قيمة الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-8-2022:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة بيع (بنكنوت ) شراء (بنكنوت ) بيع (تحويل ) شراء (تحويل ) دولار أمريكي 19.1500 19.1800 19.1500 19.1800 جنيه استرليني 22.9723 23.1388 22.9723 23.1388 يورو 19.4373 19.5483 19.4373 19.5483 فرنك سويسري 20.0755 20.1937 20.0755 20.1937 ين ياباني 0.1414 0.1423 0.1414 0.1423 البات التايلندي 0.0000 0.0000 0.5369 0.5414 دولار استرالي 12.6868 13.3301 0.0000 0.0000 كرونا دنماركي 2.5135 2.6284 2.6131 2.6284 كرونا سويدي 1.7638 1.8489 1.8335 1.8489 كرونا نرويجي 1.8873 1.9780 1.9613 1.9780 دولار كندي 14.7922 14.8590 14.7922 14.8590 دينار كويتي 60.7937 62.4919 62.3819 62.4919 ريال عماني 48.3586 49.8195 0.0000 0.0000 دينار بحريني 49.3557 50.8753 0.0000 0.0000 ريال سعودي 5.0992 5.1083 5.0992 5.1083 درهم إماراتي 5.2130 5.2223 5.2130 5.2223

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.4172 جنيه للشراء، و19.5267 جنيه للبيع.

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي: نحو 19.3808 جنيه للشراء و19.5279 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر: نحو 19.3808 جنيه للشراء، 19.5279 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 19.554 جنيه.

سجل المصرف العربي الدولي أفضل أسعار شراء لليورو بسعر 19.3605 جنيه.

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 19.4011 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس – أسعارالعملات الأجنبية : 19.3605 جنيه للشراء، و19.5483 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي: 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم 19.39 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.