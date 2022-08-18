أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 18-8-2022

تراجع سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، وباقي أسعار مواد البناء، بعد ثبات السعر لعدة أشهر، رغم تراجع أسعار مواد البناء عالميًا مع حالة الركود التي تسيطر على هذا القطاع.

وتوقع العاملون في القطاع استمرار تراجع أسعار مواد البناء، وكذلك سعر الحديد والأسمنت، مع استمرار التراجع العالمي في أسعار مواد البناء.

سعر الحديد اليوم الخميس 18-8-2022

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17651 جنيهًا، بانخفاض 88.05 جنيه.

سعر الحديد عز للطن: 18151 جنيهًا، بانخفاض 106.07 جنيه.

سعر حديد الجيوشى بلغ 17900 جنيه للطن.

سعر الحديد الخارجى 17850 جنيهًا للطن.

سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد بشاى 18075 جنيهًا للطن.

سعر حديد العشرى 18000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 18050 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الجارحي نحو 17850 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد الكومي 18000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجيوشي 18000جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي 18000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا.

بلغ سعر حديد المراكبي 17850 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية سعر 18070 جنيه.

تراوح سعر حديد في المصانع الاستثمار بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم