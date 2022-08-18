الخميس 18 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 18-8-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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تراجع سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، وباقي أسعار مواد البناء، بعد ثبات السعر لعدة أشهر، رغم تراجع أسعار مواد البناء عالميًا مع حالة الركود التي تسيطر على هذا القطاع.

وتوقع العاملون في القطاع استمرار تراجع أسعار مواد البناء، وكذلك سعر الحديد والأسمنت،  مع استمرار التراجع العالمي في أسعار مواد البناء.

سعر الحديد اليوم الخميس 18-8-2022

  • سعر الحديد الاستثماري للطن: 17651 جنيهًا، بانخفاض 88.05 جنيه.
  • سعر الحديد عز للطن: 18151 جنيهًا، بانخفاض 106.07 جنيه.
  • سعر حديد الجيوشى بلغ 17900 جنيه للطن.
  • سعر الحديد الخارجى 17850 جنيهًا للطن.
  • سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.
  • سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.
  • سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.
  • سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.
  • سعر حديد بشاى 18075 جنيهًا للطن.
  • سعر حديد العشرى 18000 جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد العتال 18050 جنيه للطن.
  • بلغ  سعر حديد الجارحي نحو 17850 جنيهًا للطن
  • سجل سعر حديد الكومي 18000 جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد الجيوشي 18000جنيه للطن.
  • بلغ  سعر حديد المعادي 18000 جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا.
  • بلغ  سعر حديد المراكبي 17850 جنيه.
  • بلغ  سعر حديد عطية سعر 18070 جنيه.
  • تراوح سعر حديد في المصانع الاستثمار بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.
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سعر الأسمنت اليوم 

  • بلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1402 جنيه.
  • وصل سعر  أسمنت أسيوط المقام ١٤٥٠ جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت أسيوط الصعيدي ١٤٢٥ جنيهًا.
  • وصل سعر أسمنت اسيوط البورتلاندي ١٤١٠ جنيهات.
  • سجل سعر أسمنت التعمير المقاوم ١٤٣٠ جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت التعمير البورتلاندي ١٤٠٠ جنيه.
  • بلغ أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.
  • بلغ سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.
  • وصل سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.
  • بلغ سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.
  • وصل سعرأسمنت المصريين المقاوم ١٤٣٠ جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت المصريين البورتلاندي ١٤٠٥ جنيهات.

المنوفى: انخفاض 2000 جنيه فى سعر طن الأرز وتوقعات بمواصلة الهبوط خلال أيام

سعر الحديد أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت سعر الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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