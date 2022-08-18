«الصحة العالمية» توصي بمنح جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للمسنين

أوصى مجلس اللقاحات المستقل الملحق بمنظمة الصحة العالمية لأول مرة بحصول المسنين على جرعة معززة ثانية من لقاح مضاد لكورونا.

وشدد أليخادرو كرابيوتو رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة اليوم الخميس في جنيف على أن هذا لا يعني توصية بمنح جرعة معززة دورية كل أربعة أو ستة أشهر.

وتركت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة نطاق السن مفتوحا في توصيتها، وذكرت المجموعة أنها تركت لكل دولة القرار في تحديد أصحاب الفئة العمرية الذين ترغب في منحهم جرعة معززة ثانية.

ونظريا، يجب منح الجرعات بعد ما يتراوح بين أربعة وستة شهور من الحصول على الجرعة المعززة الأولى.

وعلاوة على ذلك، أوصت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة العاملين بمجال الصحة أيا كان عمرهم بالحصول على جرعة معززة ثانية، وكذلك من يعانون من ضعف أجهزة المناعة أو من أمراض أخرى تزيد من خطر المرض الشديد بعد الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.