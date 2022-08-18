جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد للأب المتهم بالتعدى على ابنته فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، أبًا لإدانته بالتعدي على ابنته التي لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر، أكثر من مرة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 6923 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق، "ع ع ف" 46 عامًا مقيمًا بمدينة العاشر، للمحاكمة الجنائية، لقيامه بالتعدي على ابنته بالقوة، مستغلًا ماله من سلطة عليها، وتبين أن الطفلة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وقام بالتعدي عليها أكثر من مرة.