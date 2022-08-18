فريق أدلة جنائية لكشف أسباب حريق مخزن فى الشرابية

قررت جهات التحقيق في الشرابية انتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخزن في منطقة الشرابية للوقوف على ملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد سيطرت على حريق نشب داخل مخزن بمنطقة الشرابية دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.