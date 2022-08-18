الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقانًا فى الشرقية

جريدة الدستور
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لقي شاب مصرعه متأثرًا بجراحه إثر اصطدام القطار به، اليوم، وذلك أثناء عبوره مزلقان قرية أبوالشقوق دائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بطريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه ناحية مزلقان أبوالشقوق كفر صقر، أثناء عبوره شريط السكك الحديد بطريق الخطأ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم قطار بالمدعو "م. ف. ع"، 20 عامًا، مقيم كفر الغنام كفر صقر ما أسفر عن وفاته في الحال. 

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر صقر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.

مزلقان قرية أبو الشقوق مركز شرطة كفر صقر مدير أمن الشرقية حادث تصادم قطار بشخص مستشفى كفر صقر المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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