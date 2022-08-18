الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق محدود اندلع بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان

جريدة الدستور
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمصنع لحوم بمدينة  العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم  إخماده ومحاصرته قبل امتداده لباقي أنحاء المصنع.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات.

وتبيَّن أن الحريق اندلع بلوحة كهرباء المصنع، وأسفر عن إصابة بعض العمال بحالات اختناقات، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة عليه وإخماده، تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية السيطرة علي حريق مصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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