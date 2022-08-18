تعرف على تنسيق المرحلة الثانية من كليات 2022

بعد ظهور المؤشرات والحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى يكثف الطلاب الراغبين في اللحاق بكليات القمة معرفة الأماكن المتبقية من كليات المرحلة الأولى في تنسيق كليات 2022، لذا يتصدر عنوان " الأماكن المتبقية من كليات المرحلة الأولى من تنسيق 2022 " صدارة محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وفي التقرير التالي يقدم الدستور كافة التفاصيل المتلقة بباقي الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الأولى التي انتهى تنسيقها مساء الثلاثاء ليبد تنسيق المرحلة الثانية صباح الخميس 18 أغسطس.

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة لعلمي علوم المرحلة الثانية 2022- 2023، حتى يتعرف عليها الطلاب قبل مرحلة تسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثانية من كليات 2022

ومن المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس على أن يستمر استقبال رغبات الطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر ذاته، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء 17 أغسطس.

الأماكن الشاغرة لعلمي علوم المرحلة الثانية 2022- 2023

نشير في النقاط التالية إلى الكليات المتبقية لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية 2022- 2023، وفقًا لما أعلنه وزير التعليم والبحث العلمي.

الطب البيطري

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية التمريض

كلية الحاسبات والمعلومات

الجامعات التكنولوجية

كلية الذكاء الاصطناعي

كلية الألسن

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

كلية الآثار

كلية الإعلام

وباقي الكليات النظرية

تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد المختلفة

الجدير بالذكر أن ب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بدأت الخميس 11 أغسطس 2022 بقبول تسجيل طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم الحاصلين على 365 درجة فأكثر وطلاب علمي رياضة الحاصلين على 341 درجة فأكثر والمنتسبين للشعبة الأدبية من أصحاب مجموع 264.5 فأكثر.

استمر تسجيل الطلاب حتى مساء الثلاثاء 16 أغسطس على موقع التنسيق الإلكتروني لاختيار 75 رغبة من الكليات المتاحة.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالتفصيل كالتالي:

الحد الأدنى للشعبة الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

وبعد إعلان النتيجة يسمح موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بالدخول لمعرفة الكلية المتاحة للقبول.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح 2022

وتظهر للطالب بطاقة الترشح بعد تسجيل الخطوات التالية:

• يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني الحكومي.

• بعدها بختار أيقونة صفحة نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

• يكتب رقم الجلوس الذي أدى به امتحانات الثانوية العامة.

• بعدها يدخل الرقم السري الخاص به.

• يكتب الطالب الرمز التأكيدي الموجود على شاشة جهاز الكمبيوتر للتأكد من أن مدخل البيانات ليس روبوتا.

• يضغط الطالب على زر عرض من أجل الحصول على بطاقة الترشيح.

• بعدها تظهر بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب تضم جميع بياناته والكلية أو المعهد التي تم ترشيحه لها واسم الجامعة وكل التفاصيل.