الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب توك توك بالبحيرة

جريدة الدستور
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بعد اصطدامها برصيف الطريق الدولي بدائرة مركز كفرالدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز كفرالدوار، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب توك توك بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من كوبرى 45 دائرة مركز كفرالدوار.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى للسعادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

اصابة حادث انقلاب البحيرة مركز كفر الدوار الطريق الدولي رصيف كسور متفرقة بالجسم المحضر

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