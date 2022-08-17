الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

زيادة 3 قروش.. سعر الريال السعودى بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 17-8-2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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يهتم المصريون بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كل يوم، ويتابعون تحديثات سعره الصادره عن البنك المركزي المصري، لذا يتصدر البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 محركات البحث العالمية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك داخل مصر 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية.

ويقّدم موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB الأربعاء 17-8-2022

وصل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي بحسب شاشات التداول مقابل الجنيه المصري إلى 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 أغسطس 2022

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر الأربعاء 17-8-2022

بينت شاشات التداول ببنك مصر وفقًا شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الريال السعودي إلى 5.07 جنيه للشراء 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري الأربعاء 17-8-2022

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه وفقًا لشاشات التداول اللحظية 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الأربعاء 17-8-2022

وأظهرت شاشات التداول بفروع البنك العربي الإفريقي تسجيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.95 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري الأربعاء 17-8-2022

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول بالبنك الأهلي القطري إلى 5.04 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس الأربعاء 17-8-2022

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه المصري 5.06 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد الأربعاء 17-8-2022

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 4.92 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

 

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي الأربعاء 17-8-2022

بلغ سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بالبنك المصري الخليجي 5.06 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي الأربعاء 17-8-2022

 

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري إلى 5.09 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

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