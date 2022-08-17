بوابة التعليم الفنى.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثانى برقم الجلوس

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة بحث الكثير من الطلاب خلال الفترة الماضية بعد تقدم نحو 221827 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني من المتوقع أن تظهر خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد نحو 10 أيام.

وأضاف نائب الوزير للتعليم الفني، في تصريحات صحفية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 نحو 221827 طالبا بكافة النوعيات (111534 صناعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي -41795 زراعي).

وأوضح مجاهد أن الامتحانات جرت وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، مع تطبيق كافة التدابير الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات تجري على قدم وساق من أجل إعلانها رسميا وفقا الخطة الموضوعة للعام الدراسي الجاري.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني 221827 طالبا وطالبة موزعين على 4 نوعيات دراسية كالتالي (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي).

وأدى الطلاب الامتحانات في 447 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني مقسمة كالتالي (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا.

ثانيًا: اضغط على قسم الدبلومات الفنية الخاص بالطالب سواء كان فنيا أو صناعيا أو زراعيا أو تجاريا.

ثالثاً: اختر المحافظة التابع لها، وادخل البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمدرسة والإدارة وسجيل الطالب البيانات الخاصة به ورقم مقعده ثم يضغط على «الاستعلام».

رابعًا: اكتب رقم الجلوس الخاص لتظهر النتيجة كاملة.