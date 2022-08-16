إيطاليا.. 70 وفاة و8941 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 8 آلاف و941 شخصا بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و70 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغت 21 مليونًا و518 آلاف و365 حالة، بنسبة 35.64%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 174 ألفًا و172 وفاة، بنسبة 81%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 21 ألفًا و912 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 20 مليونًا و490 ألفًا و170 حالة، بنسبة 95.22%.

وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات بلغت 240 مليونًا و116 ألفًا و727 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 ألفًا و549 فحوص.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 9 آلاف و893 إصابة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، إضافة إلى 42 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 591 مليونا و192 ألفا و492 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و437 ألفا و953 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.

كما أوضحت تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و37 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و557 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و98 وفاة.