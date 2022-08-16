ليبيا.. المنفى يواصل بحث ملفى المصالحة الوطنية والانتخابات مع ممثلى البلديات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لليوم الثاني على التوالي، ملف المصالحة الوطنية لتحقيق السلام في كل مناطق ومدن ليبيا؛ حيث التقى اليوم، ممثلين عن بلديتي العجيلات والجديدة.

ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي عبر "فيسبوك"، فقد التقى المنفي رئيسي المجلس التسييري العجيلات والجديدة، فرج غرودة، فرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو مجلس الدولة عن البلدية، بشير الهوش.

وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومن جانبهم أكد الوفد على "دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق السلام في كل مناطق ومدن ليبيا، باعتباره يمثل وحدة الوطن، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال".

وأشاد المنفي، بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا أنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة بلدية العجيلات والبلديات المجاورة لها.

وكان المنفي، عقد ظهر أمس الإثنين، عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، الذين أعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور رئيس المجلس، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه بالاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

وتأتي تلك اللقاءات بعد خمسة أيام من لقاء المنفي بـ القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، حيث أكد الأخير التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.