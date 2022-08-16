الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة شاب فى حادث تصادم بطنطا

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها على طريق طنطا - القاهرة أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي أمام قرية ميت حبيش البحرية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها شاب وحدثت وفاته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة محضر بالواقعة دراجة نارية سيارة ملاكي حادث تصادم محافظة الغربية

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