الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع مواطن فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

جثة
جثة
ads

لقى مواطن بمحافظة الشرقية، مصرعه ظهر اليوم، فيما أصيب اثنان آخران بسحجات وكدمات، في حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي، خلف منطقة ال جى بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى، مما أسفر عن مصرع "ربيع ع ع " 49 عاما مقيم كفور نجم مركز الإبراهيمية وإصابة شخصين بسحجات وكسور ونزيف بالبطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

محافظة الشرقية حادث تصادم العاشر من رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار في الرقائق الالكترونية (المشروع الذي سيحكم العالم)

محمد رفعت

48 ساعة خالدة في حياة المصريين !

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية