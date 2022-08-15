مصرع مواطن فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

لقى مواطن بمحافظة الشرقية، مصرعه ظهر اليوم، فيما أصيب اثنان آخران بسحجات وكدمات، في حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي، خلف منطقة ال جى بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى، مما أسفر عن مصرع "ربيع ع ع " 49 عاما مقيم كفور نجم مركز الإبراهيمية وإصابة شخصين بسحجات وكسور ونزيف بالبطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.