عاتبه على التحرش بشقيقته.. 14 سبتمبر الحكم على المتهم بقتل شاب بالمطرية

حجزت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة سائق متهم بقتل شاب عاتبه لتحرشه لفظيًا بشقيقته، لجلسة 14 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة للمتهم "ماهر. س" في القضية رقم 22527 /291 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 5064 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، عن أنه قتل المجني عليه "محمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما ضمر في نفسه قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قابل المجني عليه في الشارع يوم الواقعة، وبادرة بطعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض "مطواة" أعده لارتكاب الجريمة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وتركه غارقًا ولاذ بالفرار.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت القرار السابق.