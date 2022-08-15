الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

عاتبه على التحرش بشقيقته.. 14 سبتمبر الحكم على المتهم بقتل شاب بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم
ads

حجزت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة سائق متهم بقتل شاب عاتبه لتحرشه لفظيًا بشقيقته، لجلسة 14 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة للمتهم "ماهر. س" في القضية رقم 22527 /291 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 5064 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، عن أنه قتل المجني عليه "محمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما ضمر في نفسه قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قابل المجني عليه في الشارع يوم الواقعة، وبادرة بطعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض "مطواة" أعده لارتكاب الجريمة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وتركه غارقًا ولاذ بالفرار.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت القرار السابق.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة سائق قتل شاب تحرش الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار في الرقائق الالكترونية (المشروع الذي سيحكم العالم)

محمد رفعت

48 ساعة خالدة في حياة المصريين !

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية