الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حملات لضبط الدراجات النارية والهاربين من أحكام قضائية بالقاهرة

دراجة نارية
دراجة نارية
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شنّت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية مكبرة بجميع قطاعات العاصمة، حيث استهدفت ضرب أوكار المخدرات وضبط الهاربين من أحكام قضائية ونصب أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط الدراجات البخارية دون اللوحات المعدنية.

وتضمنت الحملة المكبرة انتداب عدد كبير من معاوني مباحث الأقسام التابعة لقطاعات القاهرة وضباط مباحث التموين والسياحة والآداب والمخدرات.

وكشف مصدر أمني عن أن من المقرر أن تستمر الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شن حملات أمنية مكبرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، واللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، وبالاشتراك مع رجال الأمن العام تستهدف رفع الإشغالات من شوارع وميادين العاصمة، والتى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية فضلا عن ضرب أوكار المخدرات وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية والمطلوبين على ذمة قضايا سياسية.

وأوضح المصدر أن الحملة تستهدف أيضا ضبط جميع الخارجين عن القانون بشتى الصور الإجرامية، وأنه من المقرر أن تبدأ الحملة للقضاء على جميع المظاهر غير الحضارية ومكافحة الجرائم وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بالاشتراك مع قطاع تنفيذ الأحكام عن طريق ضبطهم داخل محال وجودهم أو عن طريق ضبطهم من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة.

ومن المقرر أن تشارك في الحملة الإدارة العامة لقطاع الجنوب وشرق القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق ومباحث القاهرة ومديرو القطاعات.

الخطة تعتمد على تقسيم الدوائر إلى قطاعات لإحكام السيطرة من خلال منافذ أمنية وسوف تتواصل باستهداف مناطق أخرى لحين القضاء على المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.

الأجهزة الأمنية أوكار المخدرات أحكام قضائية الدراجات البخارية اللوحات المعدنية للواء أشرف الجندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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