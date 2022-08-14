الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلًا من زغلول فايز، 38 سنة، عامل، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج، وصموئيل عادل، 19 سنة، وبه جروح وكدمات، ورامي سعيد، 17 سنة، طالب، وبه اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومجدي سيف، 53 سنة، به جروح وكدمات، وملاك يونان، 35 سنة، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب أنتانيوس، 16 سنة، وبه كسر مضاعف بالساق اليسرى، وفوزي حامد، 68 سنة، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج، ومصاب مجهول الاسم، وبه غيبوبة، ومينا رمزي، 30 سنة، وبه اشتباه كسر بالساق اليسرى، وكريز ماري، 16 سنة، وبها جروح وكدمات، ورامي عياد، 15 سنة، وبه جروح و كدمات، وماركو ميري، 16 سنة، وبه جروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

الفحوصات الطبية مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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