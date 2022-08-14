بعد التعديل الوزارى.. تعرف على موعد بداية العام الدراسى 2022-2023

يتصدر موعد بدء الدراسة في التعليم الأساسي والجامعي محركات البحث؛ لمعرفة بداية العام الدراسي الجديد 2022 –2023 وذلك بعد التغيير الوزاري الذي حدث أمس السبت 13 أغسطس 2022، وتغيير وزير التربية والتعليم، حيث يترقب الطلاب والأهالي موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 للجامعات والمدارس في كل مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

موعد بداية العام الدراسي الجديدة 2022-2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2022 -2023 وموعد الامتحانات للفصلين الدراسيين وكذلك الإجازة الرسمية فيه.

بداية العام الدراسي 2022-2023

وحسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم فإن بداية العام الدراسي 2022-2023 للمدارس في السبت 24 سبتمبر 2022، ولمدة 35 أسبوعًا، حيث ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٨ يوما للفصل الدراسي الأول و٩٦ يوما للفصل الدراسي الثاني، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

الفصل الدراسي الأول 2022–2023

وأوضحت الوزارة الفصل الدراسي الأول سيبدأ السبت 24-9-2022 وحتى الخميس 26-1-2023.

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14-1-2023 حتى الخميس 26-1-2023.

الفصل الدراسي الثاني 2022-2023

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12-2-2023 وحتى الخميس 8-6-2023

وستكون مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3-6-2023 أما الثانوية العامة: 10-6-2023 والدبلومات الفنية 8-7-2023.

ومن المرتقب أن تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، أما عن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي فهي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

أما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.