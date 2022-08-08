الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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يبحث طلاب الجامعات عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، في الوقت الذي يبدأ فيه طلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة وإعلان تنسيق المرحلة الأولى .

 

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أقر الخريطة الزمنية لموعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، وموعد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وموعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية العام الدراسي.

 

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 في 1-10-2022، على أن يكون 9 يناير 2023 موعد بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، و28 يناير موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى الجديد، بينما يبدأ  الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد يوم السبت 11 فبراير 2023، وينتهي العام الدراسي يوم الخميس 1 يونيو 2023.

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موعد نهاية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 

فيما حددت وزارة التعليم العالي موعد نهاية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، وتشترط بعض الكليات على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها وتشمل كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون- عمارة)، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر- منية النصر).

تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2022 ونتيجة تنسيق العام الماضي

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات المجلس الأعلى للجامعات بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 موعد نهاية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الثانوية العامة

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