الأحد 14 أغسطس 2022
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منوعات

فى إطار مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تفتتح مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بالرحاب (فيديو)

جريدة الدستور
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افتتحت مجموعة طلعت مصطفى، أمس الجمعة مسجد الشهيد عقيد طيار / هشام حسني بالمرحلة السابعة بالرحاب ٢، بحضور ممثل عن القوات الجوية، اللواء طيار/ ممدوح غنيم، رئيس شعبة تنظيم وإدارة القوات الجوية، وحضر عن وزارة الأوقاف الشيخ محمد الجوهري، مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ وائل قناوي، مفتش المساجد بأوقاف القاهرة الجديدة .

وحضر الافتتاح المهندس/ خالد مصطفى، رئيس جهاز الرحاب، والدكتور/ ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس قطاع المساجد بمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس/ عبد الغفار أحمد، رئيس قطاع الإسكان بالرحاب .كما حضر افتتاح المسجد أسرة الشهيد عقيد طيار هشام حسني.

ويعد مسجد الشهيد طيار هشام حسني هو المسجد الـ15 بالرحاب، إذ تتواجد المساجد في كل المجموعات السكنية والمناطق التجارية والخدمية لاستيعاب أعداد المصلين بالمدينة.  

يشار إلى أن افتتاح مسجد الشهيد طيار هشام حسني بالرحاب يأتي في إطار اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بملف المسئولية المجتمعية، إذ أعلنت المجموعة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات تكريما لذكرى الشهداء وتقديرا للتضحيات التي قدموها من أجل رفعة وسلامة وأمن الوطن، ونوعا من رد الجميل. وتشمل هذه الإجراءات إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على بعض الشوارع بمشروعات المجموعة، وبناء مساجد تحمل اسم شهداء الواجب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

طلعت مصطفى الرحاب شهداء الوطن المسؤولية المجتمعية

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