السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

الرئيس السيسي: التعديل الوزاري يأتي بهدف تطوير الأداء الحكومي وحماية مقدرات الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه الدعوة اليوم لمجلس النواب للانعقاد، اليوم السبت، لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».

وأوضح الرئيس أن ذلك يأتي بهدف «تطوير الأداء الحكومي لبعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».

وأضاف الرئيس السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».

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