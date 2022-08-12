رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 من أكثر ما يبحث عنه أصحاب السيارات سائقي السيارات الأجرة في الآونة الأخيرة عبر المنصات الإلكترونية وذلك منذ إطلاق وزارة الداخلية منصة لخدمة المرور.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية و المواقع الإلكترونية التي تنهي إجراءات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 فى مصر

يستطيع أصحاب السيارات سائقو السيارات الأجرة والملكي الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بشكل أونلاين وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي أتاحته وزارة الداخلية لخدمة المواطنين يأتي ذلك في إطار رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين لسرعة إنجازها دون إهدار وقت أو جهد.

كما أتاحت وزارة الداخلية وسائل إلكترونية لتحصيل المبالغ المالية التي أقرتها نيابات المرورية للتصالح على المخالفات أبرزها مكاتب الهيئة القومية للبريد، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وضامن وbee وفوادفون كاش وممكن وبي بلس ومصاري وجميع وسائل التحصيل متوافرة في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات معرفة مبلغ التصالح على المخالفات 2022

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن أن يجريها أصحاب السيارات والمركبات لمعرفة المبلغ المراد دفعه للتصالح على المخالفات المرورية وذلك باتباع الخطوات التالية :-

الدخول عبر موقع خدمات المرور (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

كتابة بيانات صاحب السيارة المراد معرفة مخالفاتها بالتفصيل.

تدوين بيانات السيارة (اللون، الماركة).

تسجيل رقم السيارة (الأرقام، الحروف).

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قيمة المخالفات المراد سدادها.

تجدد رخصة القيادة كل 10 سنوات حتى سن 60 عاما فيما تجدد رخص السيارة للأكبر من 60 عاما كل 5 سنوات وفوق الـ70 كل سنتين.

المواقع الإلكترونية التى تنهى إجراءات المرور

يمكن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 من خلال خدمات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) أو بوابة الحكومة المصرية (من هنا) أو موقع وزارة الداخلية (من هنا) وذلك لمعرفة المبالغ المطلوبة للتصالح على المخالفات المرورية بشكل أون لاين وجاءت إجراءات التصالح الإلكتروني في إطار رقمنة كافة الخدمات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

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