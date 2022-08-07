رفع آثار حادث تصادم بطريق السويس لتسيير حركة المرور

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع أخرى نقل بطريق السويس جنيفة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية رقم ب س ا 7546مع سيارة نقل رقم ر ع ب 6719 تسبب في انقلاب السيارة المحملة بالمواد البترولية وغرق الطريق.

على الفور وجه مدير أمن السويس بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة اثنين آخرين جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام والجثة إلى المشرحة وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية برفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.