الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

رفع آثار حادث تصادم بطريق السويس لتسيير حركة المرور

حادث
حادث
ads

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع أخرى نقل بطريق السويس جنيفة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية رقم ب س ا 7546مع سيارة نقل رقم ر ع ب 6719 تسبب في انقلاب السيارة المحملة بالمواد البترولية وغرق الطريق.

على الفور وجه مدير أمن السويس بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة اثنين آخرين جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام والجثة إلى المشرحة وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية برفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

أشخاص البترولية البترول الحماية المدني المرور المشرحة المصابين انقلاب السيارة أمن السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة

«إكسترا نيوز»: اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة