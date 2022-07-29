الجمعة 29 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور
ads

تظل المخالفات المرورية صداعا مزمنا في رأس المواطنين الذين يحاولون معرفة مبلغ مخالفاتهم عند القيادة، وتتنوع بين مخالفات بسيطة ومخالفات معقدة، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، دون الحاجة إلى التقيد بالذهاب إلى وحدات المرور والوقوف لمدة طويلة. 

رابط خدمات المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن لكل المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

ومن أجل التعرف والاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة يجب اتباع بعض الخطوات القليلة: 

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر موقع النيابة العامة

1 – تعد الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور، ويمكن لأي شخص الوصول إليه عبر "جوجل" بسهولة تامة أو أضغط على الرابط التالي (من هنا).

2 – بعد دخولك الموقع يظهر أمامك العديد من الخدمات المرورية التي يقدمها الموقع إلى الزوار، والتي يأتي أبرزها الاستعلام عن المخالفات، ودفع الغرامات أو المخالفات، والتصالح الفوري، وتقديم تظلمات، بالإضافة إلى خدمة لمتابعة الطلبات.

3 – بعد ذلك يجب عليك الضغط على أيقونة "الاستعلامات".

4 – بعد ذلك تظهر صفحة جديدة ويتم اختيار من بين مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

5 – بعد ذلك يمكنك اختيار أيقونة "مخالفات رخص المركبات" والضغط عليها.

6 – بعد اتباع هذه الخطوة ستظهر صفحة جديدة ويتم الاختيار ما بين هل اللوحة أرقام وحروف أم أرقام فقط.

7 – اكتب كل بيانات الرخصة المطلوب.

8 – ستجد في نهاية الأمر أيقونة "المخالفات"، وعلى الفور سوف تظهر قيمة المخالفات المرورية التي تم توقيعها على الرخصة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور ببطاقة الرقم القومى 2022

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 واعرف المخالفات التي تتصالح عليها النيابة

وتأتي معرفة حجم المخالفات على الرخصة في إطار توجه الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تسهل على المواطن وقتا كبيرًا وجهدا أكبر، كما أنها تنجز سرعة هذه الخدمات بشكل محلوظ، وهو ما نال اهتمام المواطن عقب تعميم التجربة في عدة قطاعات. 

المخالفات المرورية مخالفات المرور الخدمات المرورية موقع النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور مخالفات المرور 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وفاة لاعب الزمالك السابق متأثرًا بإصابته على يد نجله

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

مؤمن المحمدي

بديهيات مش بديهيات

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

د. رضا عطية

«مزيكا بتشبه لى».. ديوان عامية يعلن عن شاعر كبير

ماجد حبته

مصر والهند والطاقة المتجددة

د هند جاد

أوهام السياسة الأمريكية.. صناعة محلية

محمد عبدالعزيز

فى ذكرى الهجرة نسأل: لماذا اختفت الأغنية الدينية؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله

خارجية فلسطين تدين اغتيال الاحتلال لـ«أبوعليا» في رام الله