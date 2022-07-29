بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة

تظل المخالفات المرورية صداعا مزمنا في رأس المواطنين الذين يحاولون معرفة مبلغ مخالفاتهم عند القيادة، وتتنوع بين مخالفات بسيطة ومخالفات معقدة، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، دون الحاجة إلى التقيد بالذهاب إلى وحدات المرور والوقوف لمدة طويلة.

رابط خدمات المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن لكل المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

ومن أجل التعرف والاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة يجب اتباع بعض الخطوات القليلة:

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر موقع النيابة العامة

1 – تعد الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور، ويمكن لأي شخص الوصول إليه عبر "جوجل" بسهولة تامة أو أضغط على الرابط التالي (من هنا).

2 – بعد دخولك الموقع يظهر أمامك العديد من الخدمات المرورية التي يقدمها الموقع إلى الزوار، والتي يأتي أبرزها الاستعلام عن المخالفات، ودفع الغرامات أو المخالفات، والتصالح الفوري، وتقديم تظلمات، بالإضافة إلى خدمة لمتابعة الطلبات.

3 – بعد ذلك يجب عليك الضغط على أيقونة "الاستعلامات".

4 – بعد ذلك تظهر صفحة جديدة ويتم اختيار من بين مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

5 – بعد ذلك يمكنك اختيار أيقونة "مخالفات رخص المركبات" والضغط عليها.

6 – بعد اتباع هذه الخطوة ستظهر صفحة جديدة ويتم الاختيار ما بين هل اللوحة أرقام وحروف أم أرقام فقط.

7 – اكتب كل بيانات الرخصة المطلوب.

8 – ستجد في نهاية الأمر أيقونة "المخالفات"، وعلى الفور سوف تظهر قيمة المخالفات المرورية التي تم توقيعها على الرخصة.

وتأتي معرفة حجم المخالفات على الرخصة في إطار توجه الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تسهل على المواطن وقتا كبيرًا وجهدا أكبر، كما أنها تنجز سرعة هذه الخدمات بشكل محلوظ، وهو ما نال اهتمام المواطن عقب تعميم التجربة في عدة قطاعات.