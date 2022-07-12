رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 واعرف المخالفات التي تتصالح عليها النيابة

يبحث المواطنون عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة النيابة العامة المصرية، وقد خصصته النيابة العامة المصرية للكشف عن مخالفات المرور، بالإضافة لعدة خدمات تقدمها إدارة المرور إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات على مالكى المركبات للاستعلام عن مخالفات المرور ودفع غرامات المخالفات المرورية بدلًا من التزاحم داخل مكاتب المرور وهو إجراء ضمن عدة إجراءات انتهجتها الدولة نحو التحول الرقمي.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وأوضحت النيابة العامة أنه يمكن لقائدي السيارات، الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، وذلك لتسهيل استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، للحد من التكدس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، استجابة لتحذيرات وزارة الصحة.

وفى هذا التقرير، يستعرض موقع «الدستور» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 أونلاين ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وفي السطور الآتية نقدم خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور ودفع المخالفات:

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور، بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من خلال هذا الرابط.. اضغط هنـــــــــــــــــــا

قم باختيار «بيانات المرور».

قم بعد ذلك، باختيار الاستعلام عن مخالفات تراخيص المركبات أو رقم لوحة الدراجة النارية.

ابدأ بادخال بيانات السيارة الخاصة بك، أو تراخيصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

ثم قم إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، والتى تكوت بكتابة الأرقام والحروف.

اضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي مخالفات المرور.

عند إكمال الخطوات السابقة، ستظهر أمامك قيمة مخالفات المرور المستحق دفعها.

وتتيح بوابة النيابة العام ة لقائدى السيارات الاستعللام عن المخالفات وهي ليست للمرور فقط ولكن أيضًا لمرتكبي مخالفات ترخيص السيارات.

الاستعلام عن مخالفات المرور | مخالفات تراخيص السيارات

أولًا: مخالفات تراخيص السيارة

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة أو المركبة، تظهر رسالة تتضمن بعض الشروط والتى يجب الموافقة عليها، حتى يتم إتمام عملية تسجيل غرامات مخالفات المرور.

كيفية دفع غرامات مخالفات المرور

يبحث الموطنون عن كيفية دفع غرامات مخالفات المرور إلكترونيًا بعد اتمام عملية تسجيل مخالفات المرور، تظهر شاشة بها العديد من البيانات المطلوبة لدفع الغرامات مخالفات المرور الخاصة بالمركبة.. وهى كالتالى:

1- يجب تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

2- يتم إضافة عنوان مالك السيارة، وإدارة المرور التابع لها مالك المركبة، بالإضافة إلى رقم السيارة التي يمتلكها.

طرق دفع مخالفات المرور أونلاين





يمكن سداد قيمة مخالفات المرور والغرامات إلكترونيًا، عن طريق:

1- بطاقات الائتمان.

2- الدفع نقدًا عند الاستلام .

3- يمكن دفع مخالفات المرور من خلال ماكينة الدفع «فوري».

قيمة مخالفات المرور في قانون المرور الجديد

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور ودفع المخالفات

ووافق مجلس النواب، في نوفمبر، على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتقدمت الحكومة بمشروعين لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

قيمة خالفات المرور التي يجوز فيها التصالح والغرامات وفقًا لقانون المرور الجديد:

1- تعمد السير العكس- الحد الأقصى للانتهاك 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويصل إلى السجن.

2- المشي بدون ترخيص قيادة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه و1000 جنيه حاليا ويمكن التوفيق بينهما.

3- المشي بدون ترخيص قيادة- الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق.

4- التلاعب بأرقام الصفائح المعدنية وعدم إزاحتها- الحد الأقصى للانتهاك 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.

5- طمس الصفائح المعدنية عمدا- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.

6- تغيير لون اللوحات المعدنية- الحد الأقصى للانتهاك هو 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

7- انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق بينهما.

8- انتهاء استلام رخصة القيادة- الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

9- انتهاء رخصة القيادة- الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق.

10- تجاوز السرعة المقررة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

11- عدم اتباع تعليمات رجال المرور- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.

12- اعتداء على سائق السيارة على رجل المرور- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ولا يجوز التوفيق.

13- عدم اتباع إشارات المرور- الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

14- كسر إشارة الضوء- الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 ويمكن التوفيق بينهما.

15- عدم اتباع المسار المحدد للسيارة- الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

16. المشي ببطء شديد على الجسر- الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

17- ومن ضمن مخالفات المرور، التوقف المتعمد على الكوبري- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

18. المشي ببطء شديد في الجسر- الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

19- استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة- الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

20- الفرامل غير صالحة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ولا يجوز التوفيق، في مخالفات المرور

21- ومن مخالفات المرور، عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة- الحد الأقصى للانتهاك 50 جنيها والحد الأدنى 20 جنيها ولا يجوز التوفيق بينهما.

22- استخدام الأضواء المبهرة- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيها والحد الأدنى 20 جنيها ولا يجوز التوفيق.

23- تركيب أجهزة إنذار مخالفة للقانون- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ولا يجوز التوفيق.

24- الوقوف في المحظور- الحد الأقصى للمخالفة 500 جنيه والحد الأدنى 200 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.

25- الاشتراك في مواقف الأفراح- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

26- تعمد السير ببطئ شديد بمدخل النفق- الحد الأقصى للمخالفة 1000 والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

27- تعمد السير ببطئ شديد بتقاطع الكوبري- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

28- تعمد التوقف بتقاطع الطرق- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

29- عدم تركيب اللوحات المعدنية- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

30- استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح

31- عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص لها- الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

32- دخان كثيف- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

33- تركيب سرينة هوائية- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

34- تعمد تعطيل حركة المرور- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

35- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة- الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

36-عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

37- عدم وجود طفاية حريق- الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

38- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

39- عدم إفساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

40- قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

41- عدم الإخطار عن التغيير، بالأجزاء الجوهرية للمركبة لا يجوز التصالح.

42- تركيب ستائر تحجب الرؤية- الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

43- زجاج ملون يحجب الرؤية- الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

44- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

45- قيادة السيارة بدون حزام أمان- الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح في مخالفات المرور.