خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة| موقع النيابة العامة

يُكَّثف البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور خلال الايام المتبقية من يونيو الجاري لدفع ماعليهم من مخالفات مسجلة على رخصة القيادة ورخصة السيارة، لذا يتصدر عن عنوان "خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة"، قائمة عناوين البحث من خلال الآلاف من ملاك السيارات والمركبات لمعرفة المخالفات ليستعدوا بدفع الغرامات والمخالفات وكذلك تقديم التظلمات على تحريرها، واستخراج شهادة المخالفات وغيرها من خدمات نيابات المرور كي لا يتسبب ذلك في وقف الرخصة أو عرقلة السير على الطرق السريعة والكمائن.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

وفي السطور الاتية يقدم «الدستور» للقراء من مالكي السيارات وحاملي رخصة القيادة الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، وكذلك رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، وخطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة:

خطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لتسجيل المخالفات 2022

1- تسجيل الدخول إلى بوابة النيابة العامة لخدمات المرور عبر هذا الرابـــط.

2- اختيار أيقونة خدمات «نيابات المرور».

3- الخطوة التالية تتضمن إختيار أيقونة الاستعلام ضمن قائمة الخدمات والاختيار ضمن الخيارات المتاحة وهي كالآتي "التصالح الفوري – الدفع – الاستعلامات - التظلمات - خدمة متابعة الطلبات".

4- يُدخل صاحب المركبة رقم اللوحة الحروف والأرقام في المكان المخصص بشكل صحيح كي تظهر له النتيجة.

5- في أقل من ثواني تظهر بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

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أما الخطوات التي حددتها الادارة العامة المرور التي يجب على مالك المركبة او السيارة اتباعها لاستخراج شهادة المخالفات فهي تتلخص في الآتي:

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور «أونلاين»

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا عبر الرابط ( هــــــنا ). اختيار أيقونة استعلامات من قائمة الخدمة . اختيار مخالفات رخص السير أو مخالفات رخص المركبات. يكتب صاحب المركبة أو المستعلم عن المخالفات رقم الرخصة "الحروف والأرقام في حالة الاستعلام عن رخص المركبة. يضغط المستعلم على إجمالي المخالفات. لمعرفة مخالفات الرخصة يكتب حامل الرخصة رقم الرخصة ونوع الترخيص ومنها يتم اختيار الدفع عبر "الفيزا" أو عند استلام الخدمة ثم إضافة عنوان الاستلام.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022

يرغب عدد كبير من أصحاب المخالفات سواء كانت على السيارة أو رخصة القيادة. في تقديم التماس أو تظلم لتخفيف الغرامات عنهم، وحددت ادارة المرور إمكانية تقديم تظلمات في عدد محدد من الخطوات وهي كالآتي: